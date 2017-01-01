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«Жительница Выборга обвинила школьника в изнасиловании своей дочери»

Всегда говорил и говорю "Проведите независимую экспертизу в таком случае! И, всё станет на свои места! Всё станет ясно кто прав, а кто лжёт!"