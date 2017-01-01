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«В Петербурге подростка задержали за кражу куртки у 12-летнего мальчика»

Это не кража, это грабёж... Малолетнего подонка к стенке, иначе дальше будет хуже всем...

В нашей школе детёныши цыгелей регулярно воровали новые кроссовки из раздевалок, куртки и вещи из рюкзаков... С ними проводились толерантные беседы и всё!... Многодетные семьи с ущемлёнными правами всё-таки же...