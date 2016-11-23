Полиция задержала лжеминера, сообщившего о бомбе в многоэтажке на Художников

По словам гражданина, своим поступком он хотел «выместить злобу за привлечение к уголовной ответственности».

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«Полиция задержала лжеминера, сообщившего о бомбе в многоэтажке на Художников»