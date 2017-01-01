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«Петербурженка впустила домой грабителей и лишилась валюты, телефонов и пистолета»

Кто виноват? Как сама пустила подонков в свою квартиру? Теперь ищи, кто мог по наводке рассказать о том, что было в доме? Времена СССР прошли. Теперь в период едрисье путинской власти надо быть бдительным! Много всяких уродов развелось!