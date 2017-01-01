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«В Петербурге пенсионерка отдала 100 тысяч за "спасение" внука от мнимой "уголовки"»

Не первый и не последний это случай. Говорить и предупреждать бес толку! Если, только, родне забирать на хранение деньги у таких бабушек бестолковых? Почему бы не созвониться с внуком? Прежде как деньги отдать кому попало?