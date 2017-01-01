Обсуждение темы:

«Фургон "порвало пополам" в утреннем ДТП на Планерной (фото)»

по написанию сочинений у очевидцев была двойка. Я ничего не понял, кто и куда ехал, кроме того, что фура ехала по оптиков непонятно в какую сторону.



цитата

«рассказывает Евгений. «ГАЗель» пытался

У водилы «ГАЗели» что-то с рукой».

конец цитаты



так газель это он или она? У меня сомнения в физиологическом здоровье Евгения.

