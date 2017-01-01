На стройке в Мурино мигранту перерезали горло болгаркой

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«На стройке в Мурино мигранту перерезали горло болгаркой»

Иванов1 21.03 11:20 [ + 1 – ]

Соплеменники решили, что для зоопарка уже не пригоден, поэтому пора на кладбище

ДeдЗахаp 21.03 11:30 [ + 2 – ]

Чего ишак аульный припёрся к нам? Жил бы в своём вонючем ауле и был бы цел! Сами едете на Русь - Матушку, где вам не рады! Вот и до гостился в Славном городе Ленинграде!

dexter 21.03 11:34 [ + 1 – ]

Какие они затейники !

koschke 21.03 11:58 [ + 1 – ]

Может он привык бриться болгаркой у себя в кишлаке, но тут, что то пошло не так. Полоснул случайно себе по горлу и отбросил в сердцах болгарку в сторону. Мне кажется здесь криминала нет. Просто самоубился.