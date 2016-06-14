В клубе "Космонавт" мстительные безбилетницы распылили газ за то, что их не пустили на концерт

Представители клуба обратились с заявлением в полицию Адмиралтейского района о совершенном хулиганстве.

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«В клубе "Космонавт" мстительные безбилетницы распылили газ за то, что их не пустили на концерт»

Тоскливый Дятел Терпило 20.03 18:03 [ + -9 – ]

Значит, они все-таки вошли.

legenda.natalya 20.03 18:11 [ + 3 – ]

Там от билетера до входа в зал целый лестничный пролет, это же сколько газа надо вылить, чтоб в зал поперло?