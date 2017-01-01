Обсуждение темы:

«В Петербурге скончался офицер ЗВО, получивший травму головы во время посещения кафе»

Бесславная кончина. Лучше бы в горячие точки отправился для совершения славных подвигов.

дятел а ты не хочешь в горячую точку уже осто3,14здел всем