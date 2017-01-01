Во время драки в садоводстве под Павловском избитый мужчина схватил топор и разгромил иномарку обидчика

Пострадаваший госпитализирован в больницу.

Пострадаваший госпитализирован в больницу.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , около одного из участков на 7-й линии садоводства «Павловское-2» между двумя мужчинами, у которых ранее сложились неприязненные отношения, произошла ссора. Конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой 36-летний гражданин нанес своему оппоненту несколько ударов в голову.



Пострадавший, несмотря на ушиб затылка, перелом костей носа и ушибы лица, схватил топор и разбил стекла, а также повредил двери у автомобиля «Ауди А5», принадлежащего нападавшему.



Соседи, услышав крики и увидев драку, сразу же обратились в полицию. Сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия двух мужчин. Один из задержанных, получивший повреждения в ходе драки, был передан врачам «скорой» и госпитализирован в Александровскую больницу. Второй задержанный, мужчина в возрасте 36 лет, был доставлен в отдел полиции.



"В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел", - отмтеили в пресс-службе.



Напомним, В минувшие выходные в Колпинском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны в одном из садоводств Павловска задержал двух мужчин, 36 и 52 лет. Один из них нанес другому телесные повреждения, после чего потерпевший топором повредил иномарку обидчика.Как сообщает, около одного из участков на 7-й линии садоводства «Павловское-2» между двумя мужчинами, у которых ранее сложились неприязненные отношения, произошла ссора. Конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой 36-летний гражданин нанес своему оппоненту несколько ударов в голову.Пострадавший, несмотря на ушиб затылка, перелом костей носа и ушибы лица, схватил топор и разбил стекла, а также повредил двери у автомобиля «Ауди А5», принадлежащего нападавшему.Соседи, услышав крики и увидев драку, сразу же обратились в полицию. Сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия двух мужчин. Один из задержанных, получивший повреждения в ходе драки, был передан врачам «скорой» и госпитализирован в Александровскую больницу. Второй задержанный, мужчина в возрасте 36 лет, был доставлен в отдел полиции."В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел", - отмтеили в пресс-службе.Напомним, в конце февраля спор из-за парковочного места на Караванной улице закончился поножовщиной и госпитализацией 27-летнего мужчины.





