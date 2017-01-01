Четыре моста разведут в Петербурге на этой неделе

На текущей неделе запланированы разводки четырёх петербургских мостов. Об этом сообщают СПб ГБУ «Мостотрест» и пресс-службаРазводные пролёты этих мостов будут готовить к навигации.Итак, разводить планируется:• Литейный мост – в ночь на 21 и 22 марта с 1:40 до 4:45;• Большеохтинский мост – в ночь на 22, 23 и 24 марта с 2:00 до 5:00;• Дворцовый мост – в ночь на 22, 23 и 24 марта с 1:25 до 2:50 и с 3:10 до 4:55;• Сампсониевский мост – в ночь на 21 марта и 22 марта с 1:30 до 4:30.