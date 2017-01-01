На Лиговском сбитую насмерть студентку из Китая отбросило под стоявший на остановке автобус

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«На Лиговском сбитую насмерть студентку из Китая отбросило под стоявший на остановке автобус»

Тоскливый Дятел Терпило 20.03 15:55 [ + -12 – ]

В Китае наверное правила другие, не успела к местным привыкнуть. жаль человека, приехала учиться, а нашла свою погибель. А в Китае женщин и так не хватает.

petrowich 20.03 16:41 [ + 3 – ]

в Китае, как раз, принято х#$ класть, если кого-то сбили; если сбитый будет валяться неудобно, его ещё раз переехать могут







так что можно было не обращать внимание, дворники бы вечером убрали

