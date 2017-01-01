Школьница с приятелями забрасывала камнями электрички на Ржевке
- Крем от геморроя «Здоров»
- Парочка подростков попалась на краже продуктов из гипермаркета на Богатырском
- Двух молодчиков задержали за кражу телефона у заводского начальника на Лермонтовском
- Открытие в лечении варикоза
- На Трамвайном двое негодяев избили охранника фирмы и похитили сейф с деньгами
- Пьяный пассажир под угрозой пистолета отобрал иномарку у водителя такси, сел за руль и устроил на ней ДТП
- Тягач опрокинулся при заезде с Витебского на КАД: водителя вырезали из кабины (фото)
- Грустная девушка в лифте на Учительской рассказала "попутчице" о своем изнасиловании
- 30 подозреваемых в незаконной "обналичке" задержали в Петербурге
- Жительница Выборга обвинила школьника в изнасиловании своей дочери
- В Петербурге подростка задержали за кражу куртки у 12-летнего мальчика
- Полиция задержала лжеминера, сообщившего о бомбе в многоэтажке на Художников
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
А вот ради таких негодяев надо Бельского пригласить. Пусть поставит их на колени и заставить повторять: "Бросил камень, разбил себе жизнь".
Тупые малолетки, жаль родителей, если конечно они не при чем
В 10 лет шмаляют из автомата пластиковыми пульками по проезжающим машинам,в 13 сил побольше,уже можно и камни покидать в электрички,в 19 после банки "яги" наверняка захочется попрыгать по крышам припаркованных автомобилей...только финал в последим случае-смерть от кровопотери с ножом в пузе..., а потому ,что в 10 лет этим детишкам не объясняли что можно а что нет. Так что лучше получить подзатыльник и пинок в 10 или сдохнуть в 19 ?
Кто помнит статью в газете СПб? Как некая родительница наказала свою дочь ремешком, за поджег штор в гостях. И за это на неё завели уголовное дело. Дети хорошо усваивают, что они всегда правы.
Также и тут.Выросло то, что едристы хотели, протащив этот вредительский закон в в свой госдуре!
Тоскливый Дятел Терпило 20.03 15:58 [ + -5 – ]
... Ага, Бельского:
"Только с ог'ужием в г'уках пг'олетаг'иат завоюет себе свободу, товаг'ищи!!!!"
результат развала СССР.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
garikgro 11:21
на новости
Также и тут.Выросло то, что едристы хотели, протащив этот вре... в «Школьница с приятелями забрасывала камнями электрички на Ржевке »