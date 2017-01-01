Школьница с приятелями забрасывала камнями электрички на Ржевке

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«Школьница с приятелями забрасывала камнями электрички на Ржевке »

Тоскливый Дятел Терпило 20.03 15:58 [ + -1 – ]

А вот ради таких негодяев надо Бельского пригласить. Пусть поставит их на колени и заставить повторять: "Бросил камень, разбил себе жизнь".

Роман Фомин 20.03 16:29 [ + 0 – ]

Тупые малолетки, жаль родителей, если конечно они не при чем

утро&лето 20.03 16:42 [ + 9 – ]

В 10 лет шмаляют из автомата пластиковыми пульками по проезжающим машинам,в 13 сил побольше,уже можно и камни покидать в электрички,в 19 после банки "яги" наверняка захочется попрыгать по крышам припаркованных автомобилей...только финал в последим случае-смерть от кровопотери с ножом в пузе..., а потому ,что в 10 лет этим детишкам не объясняли что можно а что нет. Так что лучше получить подзатыльник и пинок в 10 или сдохнуть в 19 ?

ДeдЗахаp 20.03 20:58 [ + 11 – ]

Кто помнит статью в газете СПб? Как некая родительница наказала свою дочь ремешком, за поджег штор в гостях. И за это на неё завели уголовное дело. Дети хорошо усваивают, что они всегда правы.

Также и тут.Выросло то, что едристы хотели, протащив этот вредительский закон в в свой госдуре!