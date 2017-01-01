В Волосово, не желая больше терпеть унижения, 56-летний отец заколол своего сына

В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

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Обсуждение темы:

«В Волосово, не желая больше терпеть унижения, 56-летний отец заколол своего сына»

legenda.natalya 20.03 20:17 [ + 2 – ]

Вот почему из Ленобласти подряд только такие новости?