На этой неделе в Петербурге будет тепло и дождливо

Днем температура воздуха не превысит 7 градусов тепла.

Днем температура воздуха не превысит 7 градусов тепла.



Как сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова, под влиянием атмосферных фронтов в городе на Неве ожидаются частые дожди. На севере Ленинградской области возможен мокрый снег.



В течение всей недели температура воздуха в Петербурге будет примерно одинаковая. В ночные часы — от 0 до плюс 2 градусов, днем — плюс 5-7.



Напомним, ранее мы писали о том, что На этой неделе в Северной столице ожидается относительно теплая и дождливая погода. В дневные часы температура воздуха в отдельные дни будет доходить до 7 градусов тепла.Как сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова, под влиянием атмосферных фронтов в городе на Неве ожидаются частые дожди. На севере Ленинградской области возможен мокрый снег.В течение всей недели температура воздуха в Петербурге будет примерно одинаковая. В ночные часы — от 0 до плюс 2 градусов, днем — плюс 5-7.Напомним, ранее мы писали о том, что первый день весны в Петербурге побил 27-летний температурный рекорд.





