Помощников петербургских депутатов снова проверяют из-за участия в митинге против передачи Исаакия РПЦ

Обсуждение темы: «Помощников петербургских депутатов снова проверяют из-за участия в митинге против передачи Исаакия РПЦ» dexter 20.03 15:26 [ + -5 – ]

В России все должны думать одинаково, и главное, правильно !

ибонех!

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