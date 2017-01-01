В Петербурге суд арестовал по подозрению в мошенничестве экс-главу подрядчика стройки СИЗО "Кресты-2"

По версии следствия, в результате действий арестованного со стройки СИЗО пропало более 56 млн рублей.

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«В Петербурге суд арестовал по подозрению в мошенничестве экс-главу подрядчика стройки СИЗО "Кресты-2"»

koschke 20.03 14:33 [ + 4 – ]

1молодец, даже тюрьму сам себе отгрохал. Там его и отблагодарят за все созданные удобства.

dexter 20.03 15:30 [ + 4 – ]

А чё? Как Васильева посидит, со всеми удобствами, немного и по УДО выйдет. Опять должность займёт и всё будет пучком..

Тоскливый Дятел Терпило 20.03 16:01 [ + -2 – ]

Правильнее сказать, не выполнил договорные обязательства и не обеспечил откат в требуемом размере.