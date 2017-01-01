В центре Петербурга мужчина пришел в гости к зятю и признался в убийстве

Ранее судимый гражданин зарезал у себя дома гостя.

Ранее судимый гражданин зарезал у себя дома гостя.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», 20 марта в половине четвертого утра в полицию обратился 30-летний житель Ростовской области. Мужчина работает грузчиком в петербургской транспортной компании и проживает с девушкой в ее квартире на улице Декабристов.



Заявитель сообщил, что сегодня ночью к ним пришел 50-летний отец девушки, ранее дважды судимый петербуржец (за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Тесть признался зятю, что у себя дома убил человека.



Прибывшие в квартиру дома 129 по набережной Фонтанки стражи порядка обнаружили на полу труп неизвестного мужчины, на вид 50 лет, русоволосого, среднего роста. Он погиб от множественных резаных ранений лица и шеи.



На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, Убийство расследуют в Адмиралтейском районе.Как передает АН «Оперативное прикрытие», 20 марта в половине четвертого утра в полицию обратился 30-летний житель Ростовской области. Мужчина работает грузчиком в петербургской транспортной компании и проживает с девушкой в ее квартире на улице Декабристов.Заявитель сообщил, что сегодня ночью к ним пришел 50-летний отец девушки, ранее дважды судимый петербуржец (за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Тесть признался зятю, что у себя дома убил человека.Прибывшие в квартиру дома 129 по набережной Фонтанки стражи порядка обнаружили на полу труп неизвестного мужчины, на вид 50 лет, русоволосого, среднего роста. Он погиб от множественных резаных ранений лица и шеи.На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, на прошлой неделе на стройке в Приморском районе ссора двух охранников привела к убийству.







Обсуждение темы: «В центре Петербурга мужчина пришел в гости к зятю и признался в убийстве» Тоскливый Дятел Терпило 20.03 16:03 [ + 0 – ]

Молодец зять, обеспечил тестю явку с повинной. Надеюсь, суд учтет чистосердечное признание и раскаяние. Hиф-Hиф 20.03 16:20 [ + 0 – ]

так я не понял, зять что, донес на тестя?

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