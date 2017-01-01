На Васильевском 25-летний парень до смерти избил своего собутыльника во время пьяной ссоры

Подозреваемый задержан.

Подозреваемый задержан.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла вечером 22 января в одной из квартир расселенного дома 89 по 14-й линии В.О.



По версии следствия, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, 25-летний мужчина избил 45-летнего собутыльника, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из больниц Центрального района города.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан.



"В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что Правоохранительные органы Василеостровского района Петербурга задержали мужчину, который подозревается в избиении до смерти своего собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался в стационаре.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла вечером 22 января в одной из квартир расселенного дома 89 по 14-й линии В.О.По версии следствия, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, 25-летний мужчина избил 45-летнего собутыльника, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался в одной из больниц Центрального района города.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан."В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что во время пьяной ссоры в общежитии в Гатчине мужчина одним ударом убил своего собутыльника.





