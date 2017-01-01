На Ладоге три рыбака провалились под лед: один из них погиб

Двое мужчин смогли выбраться на берег самостоятельно.

Двое мужчин смогли выбраться на берег самостоятельно.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло 19 марта около 18 часов в акватории Ладожского озера около мыса Княжной. Трое рыбаков передвигались на мотособаке и ушли под лед.



Двое выбрались из воды самостоятельно, третьего мужчину достали сотрудники МЧС. Увы, по дороге на берег мужчина умер. Два рыбака, 39-ти и 48-ми лет, госпитализированы в Волховскую межрайонную больницу в состоянии средней тяжести, с переохлаждением. Оба - жители Купчино.



Напомним, что Накануне вечером на Ладожском озере три рыбака провалились под лед. Один из пострадавших скончался при доставлении на берег.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», ЧП произошло 19 марта около 18 часов в акватории Ладожского озера около мыса Княжной. Трое рыбаков передвигались на мотособаке и ушли под лед.Двое выбрались из воды самостоятельно, третьего мужчину достали сотрудники МЧС. Увы, по дороге на берег мужчина умер. Два рыбака, 39-ти и 48-ми лет, госпитализированы в Волховскую межрайонную больницу в состоянии средней тяжести, с переохлаждением. Оба - жители Купчино.Напомним, что с 15 марта в Петербурге действует месячный запрет выхода на лед







Обсуждение темы: «На Ладоге три рыбака провалились под лед: один из них погиб» Hиф-Hиф 20.03 21:17 [ + 0 – ]

Собачку жалко.





А некоторым везет больше. zima 21.03 10:30 [ + 0 – ]

Горбатого могила исправит...

Всего комментариев - 2