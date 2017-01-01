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На Ладоге три рыбака провалились под лед: один из них погиб

18:43, 20 марта
Тэги: вода, ладога, ладожское озеро, смерть, травмы, пострадавшие, ленобласть, рыбалка
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Тэги: вода, ладога, ладожское озеро, смерть, травмы, пострадавшие, ленобласть, рыбалка
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Общество
Обсуждение темы:
«На Ладоге три рыбака провалились под лед: один из них погиб»
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Hиф-Hиф 20.03 21:17 [ + 0 ]

Собачку жалко.


А некоторым везет больше.

zima 21.03 10:30 [ + 0 ]

Горбатого могила исправит...

Всего комментариев - 2

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