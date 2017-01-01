15 тысяч петербуржцев остались без света на севере города

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«15 тысяч петербуржцев остались без света на севере города»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 20.03 13:21 [ + -5 – ]

То-то смотрю комментаторов мало сегодня. А они оказывается без света сидят))

монк-аль-ахри 20.03 13:37 [ + 4 – ]

это цветочки. ягодки впереди. ведь в стране, начиная с прихода к власти мишки меченого, капитального обновления оборудования не было. а алкаш беспалый даже отменил обязательные амортизационные отчисления. так что скоро фильмы про техногенные катастрофы снимать можно будет в режиме нон-стоп.