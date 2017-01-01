В Кингисеппе автоледи сбила пешехода на лестнице у входа в деловой центр (видео)

Женщина не справилась с управлением "Фольксвагена".

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Обсуждение темы:

«В Кингисеппе автоледи сбила пешехода на лестнице у входа в деловой центр (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 20.03 17:55 [ + -10 – ]

О Великий Ниф-Ниф, мудрейший из мудрейших! Надеюсь, основываясь на данном сюжете, Вы наконец вынесите оправдательный вердикт пешеходихе и возможно даже принесете ей свои соболезнования.

НЕСТОР 20.03 21:26 [ + 5 – ]

Бабье место -кухня.

myzgar 21.03 08:17 [ + 6 – ]

Очередная барби за рулём