Петербуржец возненавидел Павла Дурова за разбитый смартфон
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Общество
помнится Дуров на Невском разбрасывал деньги из окна своего офиса в Доме книги. Так пусть Кашин там подберет себе в счет компенсации за разбитый телефон.
Не дело, конечно, отнимать у людей вещи и портить чужие вещи. Но от блогера, тем более живущего в съёмной квартире, пользы мало.
Все мы немножко блоггеры, но делать селфи с дуровым, уж извольте..
Интересно, а если бы к этому блохеру без конца кто-то лез за совместным селфи, он долго бы это выдержал? Перзираю Дурова за ту майскую "акцию щедрости", но в данной ситуации, считаю, что еще и по лицу надо было съездить такому общительному товарищу!
Смартфон ничтожная плата за известность, которую получил этот придурок Кашин.
А прохожий, что моментально подрезал телефон, только что у него на глазах упавший, подумал что ему его Аллах с неба послал? Из тех, что целый день бездельничают на скамейках в Галерее и других ТЦ?
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garikgro 11:21
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