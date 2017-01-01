Петербуржец возненавидел Павла Дурова за разбитый смартфон

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«Петербуржец возненавидел Павла Дурова за разбитый смартфон»

махоня 20.03 11:47 [ + -5 – ]

Блогеры это кто?

Hиф-Hиф 20.03 11:49 [ + -3 – ]

помнится Дуров на Невском разбрасывал деньги из окна своего офиса в Доме книги. Так пусть Кашин там подберет себе в счет компенсации за разбитый телефон.

Крутилкин 20.03 12:27 [ + 4 – ]

Не дело, конечно, отнимать у людей вещи и портить чужие вещи. Но от блогера, тем более живущего в съёмной квартире, пользы мало.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 20.03 13:35 [ + -1 – ]

Все мы немножко блоггеры, но делать селфи с дуровым, уж извольте..

Меланья 20.03 14:28 [ + -5 – ]

Интересно, а если бы к этому блохеру без конца кто-то лез за совместным селфи, он долго бы это выдержал? Перзираю Дурова за ту майскую "акцию щедрости", но в данной ситуации, считаю, что еще и по лицу надо было съездить такому общительному товарищу!

Тоскливый Дятел Терпило 20.03 16:09 [ + -6 – ]

Смартфон ничтожная плата за известность, которую получил этот придурок Кашин.

legenda.natalya 20.03 18:18 [ + 5 – ]

А прохожий, что моментально подрезал телефон, только что у него на глазах упавший, подумал что ему его Аллах с неба послал? Из тех, что целый день бездельничают на скамейках в Галерее и других ТЦ?