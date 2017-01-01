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«Отравившийся алкоголем подросток сбежал из больницы на Бухарестской»

Наверное, воспитанный по методу едрисье-крашенниниковскому, убежал похмеляться? Время настало, однако.

Тоскливый Дятел Терпило 20.03 16:11 [ + -11 – ]

А вот у мигрантов дети никогда не напиваются.