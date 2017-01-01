Абонемент в музей, деньги и часы отобрали у бизнесмена на детской площадке в Петергофе

Грабители несколько раз ударили жертву по голове.

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«Абонемент в музей, деньги и часы отобрали у бизнесмена на детской площадке в Петергофе»

Hиф-Hиф 20.03 11:39 [ + -3 – ]

а шел он видимо из библиотеки в 2 часа ночи.



полагаю также, что ходить в шапке марки "Дизель в Заполярье" было б несколько более духоскрепно и импортозамещающе.



