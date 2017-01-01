Женщина и двое детей попали в больницу после ДТП с иномарками в Ленобласти

Одна из пострадавших, 7-летняя девочка, находится в реанимации.

Одна из пострадавших, 7-летняя девочка, находится в реанимации.



Как передает «Водитель Петербурга», 19 марта в 19:20 на автодороге «Магистральная» столкнулись два автомобиля: «КИА» ехал от посёлка Ваганово в сторону Ваганово-2, «Форд Фьюжн» – от посёлка имени Морозова в сторону Борисовой Гривы. По предварительной версии, 53-летний водитель «КИА» при повороте налево не пропустил двигавшийся по главной дороге «Форд».



Ранены три человека, ехавшие в «Форде». 33-летняя женщина-водитель, жительница посёлка Ваганово, госпитализирована в состоянии лёгкой степени тяжести. Её 7-летняя дочь попала в реанимацию.



Врачи диагностировали у неё сочетанную травму тела, ЗТРК, ушиб правого лёгкого, перелом трёх рёбер справа, состояние тяжёлое. Ещё один ребёнок (возможно, сын водителя), 9-летний мальчик, доставлен в ЦРБ Всеволожска в состоянии лёгкой степени тяжести.



Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Обстоятельства выясняются.



Напомним,

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером во Всеволожском районе Ленинградской области.Как передает «Водитель Петербурга», 19 марта в 19:20 на автодороге «Магистральная» столкнулись два автомобиля: «КИА» ехал от посёлка Ваганово в сторону Ваганово-2, «Форд Фьюжн» – от посёлка имени Морозова в сторону Борисовой Гривы. По предварительной версии, 53-летний водитель «КИА» при повороте налево не пропустил двигавшийся по главной дороге «Форд».Ранены три человека, ехавшие в «Форде». 33-летняя женщина-водитель, жительница посёлка Ваганово, госпитализирована в состоянии лёгкой степени тяжести. Её 7-летняя дочь попала в реанимацию.Врачи диагностировали у неё сочетанную травму тела, ЗТРК, ушиб правого лёгкого, перелом трёх рёбер справа, состояние тяжёлое. Ещё один ребёнок (возможно, сын водителя), 9-летний мальчик, доставлен в ЦРБ Всеволожска в состоянии лёгкой степени тяжести.Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Обстоятельства выясняются.Напомним, на прошлой неделе девушка за рулем "Тойоты Камри" устроила ДТП с пострадавшим на Приморском шоссе.





