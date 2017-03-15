Власти Петербурга передали РПЦ здание на улице Сикейроса
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Общество
Заодно бы РПЦ передали и Смольный, вместе с Полтавченко и его депутатами из пживчиков! Можно ещё им в нагрузку всё аульное ишачьё передать.
Потому так думаю? Что это, уже подрыв истинной ВЕРЫ! И, началось какое то стяжательство недвижимости попами гундяевцами!
А вот какова судьба Смольного собора, как его отжали себе у народа долгогривые православные попы.
http://www.fontanka.ru/2017/03/15/060/
В 2015 году около 46 тысяч туристов купили билеты, чтобы увидеть Петербург с самой высокой официальной смотровой площадки - звонницы Смольного собора. Через год после передачи собора РПЦ «Фонтанка» насчитала менее 1 тысячи.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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От самых яростных, матных комментариев им ни тепло ни холодно... в «Троица азиатов жестоко избила и ограбила 81-летнюю пенсионерку на Маршала Жукова»
З.Ы. А может они настолько понтов за@..ли, что те решили применить такой экстравагантный способ убрать отсюда эту мразь?
Если так - то честь ... в «В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)»