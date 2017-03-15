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Власти Петербурга передали РПЦ здание на улице Сикейроса

18:50
Тэги: религия, имущество, выборгский район, недвижимость
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Тэги: религия, имущество, выборгский район, недвижимость
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Общество
Обсуждение темы:
«Власти Петербурга передали РПЦ здание на улице Сикейроса»
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ДeдЗахаp 17.03 19:13 [ + 5 ]

Заодно бы РПЦ передали и Смольный, вместе с Полтавченко и его депутатами из пживчиков! Можно ещё им в нагрузку всё аульное ишачьё передать.
Потому так думаю? Что это, уже подрыв истинной ВЕРЫ! И, началось какое то стяжательство недвижимости попами гундяевцами!

Hиф-Hиф 17.03 19:23 [ + 1 ]

А вот какова судьба Смольного собора, как его отжали себе у народа долгогривые православные попы.
http://www.fontanka.ru/2017/03/15/060/
В 2015 году около 46 тысяч туристов купили билеты, чтобы увидеть Петербург с самой высокой официальной смотровой площадки - звонницы Смольного собора. Через год после передачи собора РПЦ «Фонтанка» насчитала менее 1 тысячи.

Vladlen 17.03 19:36 [ + 1 ]

Людям то хоть оставте ЧЕ!!!!Все одали от нефтеных вышек до церквей

Всего комментариев - 3

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