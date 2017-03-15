Власти Петербурга передали РПЦ здание на улице Сикейроса

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«Власти Петербурга передали РПЦ здание на улице Сикейроса»

ДeдЗахаp 17.03 19:13 [ + 5 – ]

Заодно бы РПЦ передали и Смольный, вместе с Полтавченко и его депутатами из пживчиков! Можно ещё им в нагрузку всё аульное ишачьё передать.

Потому так думаю? Что это, уже подрыв истинной ВЕРЫ! И, началось какое то стяжательство недвижимости попами гундяевцами!

Hиф-Hиф 17.03 19:23 [ + 1 – ]

А вот какова судьба Смольного собора, как его отжали себе у народа долгогривые православные попы.

http://www.fontanka.ru/2017/03/15/060/

В 2015 году около 46 тысяч туристов купили билеты, чтобы увидеть Петербург с самой высокой официальной смотровой площадки - звонницы Смольного собора. Через год после передачи собора РПЦ «Фонтанка» насчитала менее 1 тысячи.