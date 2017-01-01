Обсуждение темы:

«Притон с иностранками закрыли в квартире на Вознесенском проспекте»

На Вознесенском проспекте не главный притон.Где главный? И, какой тот притон? Думаю всякий гражданин знает!

Откуда идёт кризис, обнищание, обираловка народа и другие беды!