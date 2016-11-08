Ежегодный весенний субботник в Петербурге проведут 22 апреля

В течение второго месяца весны улицы Северной столицы будут мыть шампунем, а газоны очищать от грязи.

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Обсуждение темы:

«Ежегодный весенний субботник в Петербурге проведут 22 апреля»

dexter 17.03 16:27 [ + 2 – ]

Глядя на ценник в квитанции о квартплате, хочется послать на йух организаторов субботника !

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 16:37 [ + -1 – ]

Появится наконец возможность увидеть губернатора с бревном на плече.