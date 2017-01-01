В центре Петербурга иномарке пробило панорамную крышу куском лепнины (фото)

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14:36
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Мужчине, который пытался спасти детей, моё уважение за мужество. Родным и близким подростков моё глубокое соболезнование. Все родители "Следите за своими детьми!" Чтобы больше не повторялась трагедия! в «Двое подростков на глазах у прохожих утонули, провалившись под лед на Ижорском пруду»
Все это будет продолжаться пока ВСЕ мы будем писать комменты, а не выходить на улицы, и пи,,деть аульное га,,но.
От самых яростных, матных комментариев им ни тепло ни холодно... в «Троица азиатов жестоко избила и ограбила 81-летнюю пенсионерку на Маршала Жукова»
От самых яростных, матных комментариев им ни тепло ни холодно... в «Троица азиатов жестоко избила и ограбила 81-летнюю пенсионерку на Маршала Жукова»
правильно сделали, еще добавили бы при попытке к бегству!! в «В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)»
Нет худа без добра. Отказалась поганая обезьяна платить дань - паспорт недействителен. Стало быть - нах отсюда!
З.Ы. А может они настолько понтов за@..ли, что те решили применить такой экстравагантный способ убрать отсюда эту мразь?
Если так - то честь ... в «В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)»
З.Ы. А может они настолько понтов за@..ли, что те решили применить такой экстравагантный способ убрать отсюда эту мразь?
Если так - то честь ... в «В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)»
с ума сойти! Частное лицо хотело прикарманить всемирно известную мечеть. Надеюсь, наши доблестные органы не допустят, чтобы подобное не дай бог произошло с другими объектами народной собственности, как то : Исаакиевским собором, Зимним дворцом, Смольным ... в «Экс-заместителя главного муфтия Северо-Запада задержали в Петербурге»
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