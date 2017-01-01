Троица азиатов жестоко избила и ограбила 81-летнюю пенсионерку на Маршала Жукова

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«Троица азиатов жестоко избила и ограбила 81-летнюю пенсионерку на Маршала Жукова»

Неzнайка. 17.03 14:45 [ + 14 – ]

Все это будет продолжаться пока ВСЕ мы будем писать комменты, а не выходить на улицы, и пи,,деть аульное га,,но.

От самых яростных, матных комментариев им ни тепло ни холодно...

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 14:52 [ + -10 – ]

Не надо торопиться с выводами, нужны факты, а именно результаты расследования. В атмосфере психоза, в которой находится наше общество, немудрено, что пожилой женщине могли всюду померещиться "Азиаты", так же как в темноте все кошки серые. Вообще, это не почерк уроженцев Узбекистана или Таджикистана, которые отличаются крайне уважительным отношением к пожилым людям и неспособны на такую жестокость. Во всяком случае, среди моих знакомых, я никого представить себе не могу.

НЕСТОР 17.03 15:06 [ + 9 – ]

дятел азиаты самые мерзопакостные существа на земле-трусливые подлые шакалы поголовно тупые

Hиф-Hиф 17.03 15:32 [ + 4 – ]

Беспредел какой!

да еще и "выведывают", где деньги лежат.

вот видите, давеча бабке-свечнице/ключнице из молельни еще повезло -- отделалась только пшиком в лицо из баллончика.

смерч 17.03 15:36 [ + 6 – ]

Я уверен на 99% что инфа о сбережениях была дана этим мразям от её близких,внук или внучка,как правило из не благополучных эти чернильницы встречаются с этими азиатскими обезьянами.Ну если на шару,в квартиру..то я тогда просто в шоке,если уж началась такая охота то пора ставить капканы.И главное не сажать а истреблять,по причине того что почти все тюрьмы забиты азиатами мигрантами.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 17.03 16:26 [ + 3 – ]

Требую внести поправки в закон о разрешении открывать огонь на поражение в случае проникновения в собственность , если угрожает жизни и здоровью хозяина.

Еще добавлю: необходимо проводить воспитательную беседу с пожилыми людьми, чтобы не открывали двери незнакомцам.

на такой случай, угроз физической расправой - имейте тайник фальшивых денег (только не бумажки банков приколов). Реально распечатанных на цветном принтере несколько купюр.