Троица азиатов жестоко избила и ограбила 81-летнюю пенсионерку на Маршала Жукова
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Общество
Все это будет продолжаться пока ВСЕ мы будем писать комменты, а не выходить на улицы, и пи,,деть аульное га,,но.
От самых яростных, матных комментариев им ни тепло ни холодно...
Не надо торопиться с выводами, нужны факты, а именно результаты расследования. В атмосфере психоза, в которой находится наше общество, немудрено, что пожилой женщине могли всюду померещиться "Азиаты", так же как в темноте все кошки серые. Вообще, это не почерк уроженцев Узбекистана или Таджикистана, которые отличаются крайне уважительным отношением к пожилым людям и неспособны на такую жестокость. Во всяком случае, среди моих знакомых, я никого представить себе не могу.
дятел азиаты самые мерзопакостные существа на земле-трусливые подлые шакалы поголовно тупые
Валить мразь азиатскую!
Беспредел какой!
да еще и "выведывают", где деньги лежат.
вот видите, давеча бабке-свечнице/ключнице из молельни еще повезло -- отделалась только пшиком в лицо из баллончика.
Я уверен на 99% что инфа о сбережениях была дана этим мразям от её близких,внук или внучка,как правило из не благополучных эти чернильницы встречаются с этими азиатскими обезьянами.Ну если на шару,в квартиру..то я тогда просто в шоке,если уж началась такая охота то пора ставить капканы.И главное не сажать а истреблять,по причине того что почти все тюрьмы забиты азиатами мигрантами.
Требую внести поправки в закон о разрешении открывать огонь на поражение в случае проникновения в собственность , если угрожает жизни и здоровью хозяина.
Еще добавлю: необходимо проводить воспитательную беседу с пожилыми людьми, чтобы не открывали двери незнакомцам.
на такой случай, угроз физической расправой - имейте тайник фальшивых денег (только не бумажки банков приколов). Реально распечатанных на цветном принтере несколько купюр.
Блокаду пережила, но теперь на место белых пришли черные фашистские оккупанты.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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От самых яростных, матных комментариев им ни тепло ни холодно... в «Троица азиатов жестоко избила и ограбила 81-летнюю пенсионерку на Маршала Жукова»
З.Ы. А может они настолько понтов за@..ли, что те решили применить такой экстравагантный способ убрать отсюда эту мразь?
Если так - то честь ... в «В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)»