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«Водитель сбил пешехода-нарушителя в Купчино и скрылся с места ДТП»

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 13:54 [ + -1 – ]

Дорогой Ниф-Ниф! Согласен с Вами, что в данном происшествии всецело заслуга пешехода, если только конечно водитель не превысил скорость 60 км. Но можно попросить Вас смягчить Вашу позицию по ДТП на переходах и не считать баранами пешеходов в этих конкретных случаях.