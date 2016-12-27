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Спасатели достали рыбака, провалившегося под лед у дамбы

15:11
Тэги: вода, рыбалка, дамба, финский залив, кронштадт
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Тэги: вода, рыбалка, дамба, финский залив, кронштадт
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Общество
Обсуждение темы:
«Спасатели достали рыбака, провалившегося под лед у дамбы»
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Hиф-Hиф 17.03 15:36 [ + 3 ]

Не надо таких спасать. Пусть бы его там акулы и крокодилы съели. А то вишь, обнаглели, думают, что спасать их никчемную жизнь кто-то обязан.
Очередное быдло с синдромом "мне все должны".

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 15:56 [ + 1 ]

Уважаемый Ниф-Ниф! Абсолютно с Вами согласен. Это тупые бездельники, которым лень просто выпить на суше и чтобы похвастаться в своем окружении, они готовы рисковать своими никчемными жизнями.

Всего комментариев - 2

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