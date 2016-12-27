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«Спасатели достали рыбака, провалившегося под лед у дамбы»

Не надо таких спасать. Пусть бы его там акулы и крокодилы съели. А то вишь, обнаглели, думают, что спасать их никчемную жизнь кто-то обязан.

Очередное быдло с синдромом "мне все должны".