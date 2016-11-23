На проспекте Художников после звонка о бомбе эвакуировали более тысячи человек (фото)

Инцидент произошел в районе пяти часов утра.

Инцидент произошел в районе пяти часов утра. ТАСС сообщил источник в экстренных службах.



"Около 1,1 тысячи человек эвакуировали сегодня утром в близлежащую школу из-за проверки звонка одного из жильцов. Он сообщил, что у него бомба", - сказал собеседник агентства.







Как сообщает «Фонтанка.ру», в районе пяти часов утра по телефону «112» позвонил мужчина, который заявил, что одна из квартир дома №24 по проспекту Художников заминирована. Звонивший не представился и предложил правоохранителям самим найти, где он живет. Пока удалось выяснить, что телефон, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован на женщину.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Более тысячи человек эвакуировали из дома в Петербурге из-за сообщения одного из жильцов, что в его квартире находится бомба. Об этомсообщил источник в экстренных службах."Около 1,1 тысячи человек эвакуировали сегодня утром в близлежащую школу из-за проверки звонка одного из жильцов. Он сообщил, что у него бомба", - сказал собеседник агентства.Как сообщает «Фонтанка.ру», в районе пяти часов утра по телефону «112» позвонил мужчина, который заявил, что одна из квартир дома №24 по проспекту Художников заминирована. Звонивший не представился и предложил правоохранителям самим найти, где он живет. Пока удалось выяснить, что телефон, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован на женщину.Напомним, ранее мы писали о том, что психически нестабильный мужчина дважды "минировал" дом на проспекте Ветеранов.







Обсуждение темы: «На проспекте Художников после звонка о бомбе эвакуировали более тысячи человек (фото)» смерч 17.03 15:43 [ + 0 – ]

Нормально.И у того ублюдка окажется справка что он больной.

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