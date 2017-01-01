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«В Ленобласти 24-летний мигрант из Узбекистана получил тяжелые травмы, упав с крыши ангара»

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 13:51 [ + -4 – ]

Не понимаю, как можно человека без страховки отправлять работать на высоте. Неужели никто не испытывает даже малейшего чувства сострадания к несчастным, которые вынуждены вынуждены из-за куска хлеба рисковать жизнью, отправляясь на самые рискованные участки работы. Как ему теперь жить с такими травмами и переломами, кто оплатит реабилитацию, если он вообще выживет?