Обсуждение темы:

«Пенсионерка отдала мошеннику 135 тысяч рублей, чтобы "спасти" сына от уголовной ответственности»

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 14:54 [ + 0 – ]

В 62 года человек еще должен обладать здравым рассудком, несмотря на то, что это женщина.