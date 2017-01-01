Обсуждение темы:

«В Ленобласти злоумышленница под предлогом проверки отопления украла у 82-летней пенсионерки более 400 тысяч рублей»

редакция! по вашей ссылке та же самая бабка, только на 5 лет старше, не 400 руб, а 70 и не за отопление, а за ритуальные услуги.