В Ленобласти 4-летняя девочка, жаловавшаяся на боли в животе, умерла до приезда медиков

Родители вызвали скорую, только когда ребенок потерял сознание.

Родители вызвали скорую, только когда ребенок потерял сознание.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 16 марта в квартире одного из домов в поселке Приладожский обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти.



Как удалось выяснить следователям, несколькими днями ранее ребенок жаловался родителям на боли в животе, накануне утром девочке стало плохо, и она потеряла сознание. Отец девочки вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая по приезду констатировала смерть ребенка.



"Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне в Кировском районе Ленинградской области по неизвестной причине умерла 4-летняя девочка. В настоящее время правоохранительные органы региона проводят проверку по факту трагедии.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 16 марта в квартире одного из домов в поселке Приладожский обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти.Как удалось выяснить следователям, несколькими днями ранее ребенок жаловался родителям на боли в животе, накануне утром девочке стало плохо, и она потеряла сознание. Отец девочки вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая по приезду констатировала смерть ребенка."Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что годовалая девочка умерла в квартире на канале Грибоедова.







Обсуждение темы: «В Ленобласти 4-летняя девочка, жаловавшаяся на боли в животе, умерла до приезда медиков» Всезнайка 17.03 21:13 [ + 0 – ]

Надо было сразу скорую вызывать,когда у малышки боли в животике начались..Недородители-идиоты!!!Жаль девочку (((

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