В Ленобласти 4-летняя девочка, жаловавшаяся на боли в животе, умерла до приезда медиков
19:17
Тэги: дети, смерть, здоровье, ленобласть, медицина
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«В Ленобласти 4-летняя девочка, жаловавшаяся на боли в животе, умерла до приезда медиков»
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З.Ы. А может они настолько понтов за@..ли, что те решили применить такой экстравагантный способ убрать отсюда эту мразь?
Если так - то честь ... в «В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)»
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