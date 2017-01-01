В массовом ДТП из шести машин на КАД пострадал один человек (фото, видео)

По словам автомобилистов, видимость осложняло слепившее солнце, что, вероятно, спровоцировало ДТП.

По словам автомобилистов, видимость осложняло слепившее солнце, что, вероятно, спровоцировало ДТП.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, ДТП произошло 16 марта около 19.00 на 31-м километре внутреннего кольца КАД. Там столкнулись сразу шесть автомобилей: «Дэу», «КИА», две «Тойоты», «Мицубиши» и «Лексус». Прибывшее пожарное подразделение, пять человек, привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации.



Как передает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, в результате аварии один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, неподалёку было ещё одно ДТП – столкновение двух транспортных средств без тяжёлых последствий, отметили в дорожной полиции.



«Какой-то лютый замес на внутренней стороне КАД, после Культуры. Несколько машин в куче, один тяжело пострадавший, стоит скорая и ГАИ. Пробка почти от Культуры», – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».



«Да там уже около 18:20 стояли двое. Остальные позже подтянулись», – отмечает Юрий. «Когда там стояло две машины, то мы тоже чуть в них не врезались. Знака аварийки не было», – добавляет Маша. «Там <дама> на «Лексусе» стояла на аварийке в левом ряду. Еле успел отормозить. Стояла одна, дело было в 18:20», – уточняет Александр.







«Чёрный последний влетел при мне, меня обломками забросало прям на ходу, шёл во втором ряду 90. Влетевший явно шёл быстрее, опередил на половину кузова... ну и всё. Сзади него машина, вроде, обошла, успел в зеркало её рывок вправо увидеть», – пишет другой Юрий.



По словам автомобилистов, ехавших по КАД около 18:45, видимость осложняло слепившее солнце, что, вероятно, спровоцировало несколько аварий.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне вечером в Выборгском районе Петербурга на Кольцевой автодороге произошло массовое ДТП, в результате которого медицинская помощь понадобилась одному участнику аварии.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, ДТП произошло 16 марта около 19.00 на 31-м километре внутреннего кольца КАД. Там столкнулись сразу шесть автомобилей: «Дэу», «КИА», две «Тойоты», «Мицубиши» и «Лексус». Прибывшее пожарное подразделение, пять человек, привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации.Как передает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, в результате аварии один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, неподалёку было ещё одно ДТП – столкновение двух транспортных средств без тяжёлых последствий, отметили в дорожной полиции.«Какой-то лютый замес на внутренней стороне КАД, после Культуры. Несколько машин в куче, один тяжело пострадавший, стоит скорая и ГАИ. Пробка почти от Культуры», – сообщает очевидец в группев соцсети «ВКонтакте».«Да там уже около 18:20 стояли двое. Остальные позже подтянулись», – отмечает Юрий. «Когда там стояло две машины, то мы тоже чуть в них не врезались. Знака аварийки не было», – добавляет Маша. «Там <дама> на «Лексусе» стояла на аварийке в левом ряду. Еле успел отормозить. Стояла одна, дело было в 18:20», – уточняет Александр.«Чёрный последний влетел при мне, меня обломками забросало прям на ходу, шёл во втором ряду 90. Влетевший явно шёл быстрее, опередил на половину кузова... ну и всё. Сзади него машина, вроде, обошла, успел в зеркало её рывок вправо увидеть», – пишет другой Юрий.По словам автомобилистов, ехавших по КАД около 18:45, видимость осложняло слепившее солнце, что, вероятно, спровоцировало несколько аварий.Напомним, ранее мы писали о том, что минувшей ночью на КАД "Жигули" насмерть сбили пешехода, перевернулись на крышу и протаранили "Мерседес".





