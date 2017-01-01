На Приморском шоссе 19-летняя автоледи на "Тойоте Камри" врезалась в ограждение и едва не угробила своего пассажира
11:14
Тэги: дтп, авто, травмы, пострадавшие, приморский район, приморское шоссе
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Неадекватный собачник напал с ножом на женщину и 17-летнего подростка на юго-западе Петербурга
- На Васильевском острове 16-летний школьник выпал из окна 5-го этажа и остался жив
- Открытие в лечении варикоза
- На КАД "Жигули" насмерть сбили пешехода, перевернулись на крышу и протаранили "Мерседес" (фото, видео)
- На Пулковском автовоз при повороте задел маршрутку, спровоцировав гигантскую пробку (видео)
- По факту жуткого ДТП с туристическим автобусом у границы с Финляндией, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело
- Василий Кичеджи уволен с поста ректора Академии Штиглица из-за скандала вокруг Исаакия
- Двое подростков на глазах у прохожих утонули, провалившись под лед на Ижорском пруду
- В Ленобласти развратника, пристающего к несовершеннолетним, приговорили к 400 часам обязательных работ
- Таксист из Луги стал фигурантом уголовного дела из-за отсутствия детского кресла
- В Ленобласти мужчина за изнасилование пьяной спящей женщины получил условный срок
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
17 марта
16 марта
16 марта
16 марта
14:21, 27 февраля
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)
На Мурманском шоссе "учитель" на "Ленд Ровере" пытался вытолкнуть "Форд" на обочину, едва не устроив ДТП (видео)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (28/+0)
В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото) (14/+14)
Полиция задержала мужчину, который сбил ребенка в Приозерске и поставил его на колени (видео) (12/+2)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (28/+0)
В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото) (14/+14)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (28/+0)
09:46 По факту жуткого ДТП с туристическим автобусом у границы с Финляндией, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело (0/+0)
16:58, 16 марта Экс-заместителя главного муфтия Северо-Запада задержали в Петербурге (5/+5)
12:25, 16 марта В автобусе, разбившемся у границы с Финляндией, ехали сотрудники Водоканала. Подробности (фото) (3/+3)
12:04, 16 марта Водителю внедорожника, который сбил 10-летнего мальчика и поставил его на колени, предъявлено обвинение по двум статьям (10/+10)
10:30, 16 марта Туристический автобус попал в ДТП у границы с Финляндией: есть жертвы (3/+3)
Подписка
на новости
на новости
Вот ещё одно преступление ишака аульного на лицо! Путин разрешил шабаши устраивать и баранов резать в Культурной Столице. Сходит в мечеть, зарежет барана, постоит задом вверх и отмолит грехи свои тяжкие. И, снова пойдет "поднимать" экономику по едрисьи! в «Вор в медицинской маске ограбил храм на Коллонтай, облив газом пожилую служительницу»
Любите вы рпц или нет это Ваше дело, но бабушке газом в лицо...ублюдок.... в «Вор в медицинской маске ограбил храм на Коллонтай, облив газом пожилую служительницу»
с ума сойти! Частное лицо хотело прикарманить всемирно известную мечеть. Надеюсь, наши доблестные органы не допустят, чтобы подобное не дай бог произошло с другими объектами народной собственности, как то : Исаакиевским собором, Зимним дворцом, Смольным ... в «Экс-заместителя главного муфтия Северо-Запада задержали в Петербурге»
Просто ума палата. .. Самые "достойные" же служат у нас в органах теперь, опосля реформ... в «В Шушарах полицейские исписали паспорт несговорчивого гражданина Узбекистана грязными ругательствами (фото)»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.