На Приморском шоссе 19-летняя автоледи на "Тойоте Камри" врезалась в ограждение и едва не угробила своего пассажира

Молодой человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Молодой человек госпитализирован в тяжелом состоянии.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 17 марта около 3 часов ночи на 21-м километре Приморского шоссе. Там «Тойота Камри» врезалась в ограждение.



По предварительной информации, не справилась с управлением водитель – девушка 1997 года рождения. В результате аварии пострадал её пассажир, молодой человек 1991 года рождения. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием иномарки и ограждения. В результате аварии пострадал пассажир легковушки.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 17 марта около 3 часов ночи на 21-м километре Приморского шоссе. Там «Тойота Камри» врезалась в ограждение.По предварительной информации, не справилась с управлением водитель – девушка 1997 года рождения. В результате аварии пострадал её пассажир, молодой человек 1991 года рождения. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на Мурманке пенсионерка пострадала в ДТП с фурой за несколько дней до своего 60-летнего юбилея.





