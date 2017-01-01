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«Неадекватный собачник напал с ножом на женщину и 17-летнего подростка на юго-западе Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 11:26 [ + 0 – ]

Сами виноваты: нужно выгуливать на поводке и в наморднике, тогда проблемы возможно удалось бы избежать. Пишу возможно, потому что таких "неадекватных" собачников, водителей, прохожих и прочей нечисти 90% в городе. Им лишь бы найти повод, чтобы схватиться за нож или биту.