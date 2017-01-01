Во дворе на Генерала Симоняка Nissan сбил 10-летнюю девочку
10:08, 16 марта
Тэги: дети, травмы, кировский район, авто, дтп
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Вот ещё одно преступление ишака аульного на лицо! Путин разрешил шабаши устраивать и баранов резать в Культурной Столице. Сходит в мечеть, зарежет барана, постоит задом вверх и отмолит грехи свои тяжкие. И, снова пойдет "поднимать" экономику по едрисьи! в «Вор в медицинской маске ограбил храм на Коллонтай, облив газом пожилую служительницу»
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