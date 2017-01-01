По факту жуткого ДТП с туристическим автобусом у границы с Финляндией, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело

12 пострадавших перевезли санитарной авиацией в больницы Петербурга.

12 пострадавших перевезли санитарной авиацией в больницы Петербурга.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, ДТП произошло утром 16 марта на 16-ом километре автодороги Выборг - Брусничное в Выборгском районе области.





В салоне находились более 30 человек.



Для транспортировки была применена авиация, что позволило избежать более тяжелых последствий для пострадавших. Всего в течение дня вертолетами в Петербург доставили 12 человек: 11 женщин и мужчину. Они были госпитализированы в Ленинградскую областную клиническую больницу, НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова.







В настоящее время ГСУ ГУ МВД России в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Решается вопрос об избрании меры пресечения.



В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту страшного ДТП с туристическим автобусом, которое накануне утром произошло недалеко от границы с Финляндией. В результате аварии погибли три человека, еще два десятка были госпитализированы с различными травмами.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, ДТП произошло утром 16 марта на 16-ом километре автодороги Выборг - Брусничное в Выборгском районе области. 56-летний водитель частного автобуса, арендованного организацией для туристической поездки, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В салоне находились более 30 человек. Трое пассажиров погибли, еще около 20 человек получили травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, некоторых пострадавших после осмотра медиками отпустили по домам, некоторых позднее было решено доставить в Петербург для оказания более квалифицированной медицинской помощи.Для транспортировки была применена авиация, что позволило избежать более тяжелых последствий для пострадавших. Всего в течение дня вертолетами в Петербург доставили 12 человек: 11 женщин и мужчину. Они были госпитализированы в Ленинградскую областную клиническую больницу, НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова.В настоящее время ГСУ ГУ МВД России в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Решается вопрос об избрании меры пресечения.





