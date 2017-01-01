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Василий Кичеджи уволен с поста ректора Академии Штиглица из-за скандала вокруг Исаакия

09:33
Тэги: василий кичеджи, георгий полтавченко, конфликт, образование, Исаакиевский собор
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Тэги: василий кичеджи, георгий полтавченко, конфликт, образование, Исаакиевский собор
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Общество
Обсуждение темы:
«Василий Кичеджи уволен с поста ректора Академии Штиглица из-за скандала вокруг Исаакия »
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Муж Фрейлин Бок 17.03 09:53 [ + 2 ]

Этим Салям Алейкум (Полтавченко), ещё раз доказал свою мелочность, мелкую мстительность и своё ничтожество, в угоду амбициям! Впрочем о чём я? Эта черта прсуща всем членам едрисни. Особенно высокопоставленным чинушам. Мелким одно остаётся. Кланяться ниц более сильным и гнобить кто ниже их по чину.

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 10:06 [ + -1 ]

А отряд не заметил потери бойца.

Hиф-Hиф 17.03 10:53 [ + 2 ]

я не понял. Гувернант за передачу собора попам, Кичеджи тоже, и гувер за это ему мстит. Железная логика.

Всего комментариев - 3

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