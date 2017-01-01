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«Василий Кичеджи уволен с поста ректора Академии Штиглица из-за скандала вокруг Исаакия »

Муж Фрейлин Бок 17.03 09:53 [ + 2 – ]

Этим Салям Алейкум (Полтавченко), ещё раз доказал свою мелочность, мелкую мстительность и своё ничтожество, в угоду амбициям! Впрочем о чём я? Эта черта прсуща всем членам едрисни. Особенно высокопоставленным чинушам. Мелким одно остаётся. Кланяться ниц более сильным и гнобить кто ниже их по чину.