Двое подростков на глазах у прохожих утонули, провалившись под лед на Ижорском пруду

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Обсуждение темы:

«Двое подростков на глазах у прохожих утонули, провалившись под лед на Ижорском пруду»

Муж Фрейлин Бок 17.03 09:57 [ + 7 – ]

Мужчине, который пытался спасти детей, моё уважение за мужество. Родным и близким подростков моё глубокое соболезнование. Все родители "Следите за своими детьми!" Чтобы больше не повторялась трагедия!

Тоскливый Дятел Терпило 17.03 10:04 [ + 1 – ]

Жалко мужчину, который потерял здоровье из-за двух дебилов, для которых правила неписаны.