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На Матроса Железняка автоледи на Volvo насмерть сбила пожилую женщину

17:29
Тэги: дтп, авто, смерть, пешеходы, приморский район
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Тэги: дтп, авто, смерть, пешеходы, приморский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Матроса Железняка автоледи на Volvo насмерть сбила пожилую женщину»
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Анжей Стамбулянский 16.03 18:38 [ + 3 ]

Жалко женщину-пешехода! А ты, ТП, суши сухари, тебя ждут злые зэчки!!!

комментатор beta 16.03 18:50 [ + 3 ]

Права в лотерею выигрывают нынче!

Hиф-Hиф 16.03 19:05 [ + -2 ]

судя по последствиям ДТП, опасность, грозившая пешеходу, имела максимальный возможный уровень. Как же так ее, умудренную опытом стольких прожитых лет, угораздило в нарушение п.4.5 ПДД проигнорировать эту опасность?

Всего комментариев - 3

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