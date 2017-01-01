Обсуждение темы:

«На Матроса Железняка автоледи на Volvo насмерть сбила пожилую женщину»

Жалко женщину-пешехода! А ты, ТП, суши сухари, тебя ждут злые зэчки!!!

судя по последствиям ДТП, опасность, грозившая пешеходу, имела максимальный возможный уровень. Как же так ее, умудренную опытом стольких прожитых лет, угораздило в нарушение п.4.5 ПДД проигнорировать эту опасность?