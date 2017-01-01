Экс-заместителя главного муфтия Северо-Запада задержали в Петербурге

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«Экс-заместителя главного муфтия Северо-Запада задержали в Петербурге»

merlin 16.03 17:28 [ + 4 – ]

они у нас еще и разборки устраивают

Hиф-Hиф 16.03 17:42 [ + 7 – ]

с ума сойти! Частное лицо хотело прикарманить всемирно известную мечеть. Надеюсь, наши доблестные органы не допустят, чтобы подобное не дай бог произошло с другими объектами народной собственности, как то : Исаакиевским собором, Зимним дворцом, Смольным институтом и пр.и пр.

НС 16.03 17:58 [ + 2 – ]

Можно подумать другие так же не поступают. ))) Нечего личного только бизнес.