МЧС: В пятницу в Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с

Солнце скроется и пойдет дождь.

Солнце скроется и пойдет дождь.



"По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 17 марта ночью ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с, днем - южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночью, утром на дорогах местами гололедица, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Добавим, что по прогнозам синоптиков, после солнечного дня 16 марта в Петербурге вновь будет облачно. В пятницу в городе возможен обложной дождь - во второй половине дня. Температура воздуха останется плюсовой - до 5 градусов тепла.



В выходные в Петербурге заметно понизится давление, местами возможен туман, ветер утихнет. Столбики термометров не поднимутся выше +4-6 градусов.



Напомним, ранее мы писали о том, что В пятницу, 17 марта, в Северной столице ожидается непогода. По прогнозам метеорологов, в городе на Неве завтра поднимется сильный ветер, а на дорогах ожидается гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу."По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 17 марта ночью ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с, днем - южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночью, утром на дорогах местами гололедица, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Добавим, что по прогнозам синоптиков, после солнечного дня 16 марта в Петербурге вновь будет облачно. В пятницу в городе возможен обложной дождь - во второй половине дня. Температура воздуха останется плюсовой - до 5 градусов тепла.В выходные в Петербурге заметно понизится давление, местами возможен туман, ветер утихнет. Столбики термометров не поднимутся выше +4-6 градусов.Напомним, ранее мы писали о том, что первый день весны в Петербурге побил 27-летний температурный рекорд.







Обсуждение темы: «МЧС: В пятницу в Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с» Всезнайка 16.03 17:36 [ + 0 – ]

Вот кого-то снесёт,унесёт и вынесет )))



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