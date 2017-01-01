На Мурманке пенсионерка пострадала в ДТП с фурой за несколько дней до своего 60-летнего юбилея (видео)

Авария произошла у поворота на Иссад.

Авария произошла у поворота на Иссад.



Как сообщает "Водитель Петербурга", ДТП произошло около полуночи 16 марта на Мурманском шоссе у поворота на Иссад. Там легковая машина со знаком «Начинающий водитель» врезалась в фуру.



В результате аварии пострадал один человек – женщина, которой через несколько дней исполнится 60 лет. Она жительница расположенного неподалёку посёлка Хвалово, что на дороге Вологда – Новая Ладога.







Пострадавшая была доставлена в больницу Волхова с травмой грудной клетки, переломом восьмого ребра и переломом внутренней лодыжки справа. Обстоятельства ДТП выясняются.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью в Волховском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием легковушки и фуры, в результате которого пострадала пенсионерка. Авария приключилась за несколько дней до 60-летнего юбилея пострадавшей.Как сообщает "Водитель Петербурга", ДТП произошло около полуночи 16 марта на Мурманском шоссе у поворота на Иссад. Там легковая машина со знаком «Начинающий водитель» врезалась в фуру.В результате аварии пострадал один человек – женщина, которой через несколько дней исполнится 60 лет. Она жительница расположенного неподалёку посёлка Хвалово, что на дороге Вологда – Новая Ладога.Пострадавшая была доставлена в больницу Волхова с травмой грудной клетки, переломом восьмого ребра и переломом внутренней лодыжки справа. Обстоятельства ДТП выясняются.Напомним, ранее мы писали о том, что автоледи на "КИА", вылетевшая на встречку под грузовик, с тяжелыми травмами находится в реанимации.







