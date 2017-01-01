В Петербурге задержали мошенницу, которая под предлогом оказания ритуальных услуг похитила у 87-летней старушки 70 тысяч рублей

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«В Петербурге задержали мошенницу, которая под предлогом оказания ритуальных услуг похитила у 87-летней старушки 70 тысяч рублей»

Hиф-Hиф 16.03 19:10 [ + 1 – ]

а какие ритуальные услуги требуются живому человеку?



Или как в анекдоте:

-- зятек, а вот я хочу, чтобы после смерти меня похоронили в Кремлевской стене, можешь сделать?



На следующий день зять приходит и говорит: Все мама, договорился, но ложиться надо завтра.

